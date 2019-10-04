Вальдес близок к уходу из юниорской команды «Барсы». Он не поедет с командой на следующий матч

Главный тренер юниорской команды «Барселоны» (игроки до 19 лет) Виктор Вальдес близок к уходу со своего поста. Каталонский клуб сообщил, что специалист не поедет с командой на матч лиги против «Таррагоны».

На следующей неделе с Вальдесом встретится технический директор «Барсы», чтобы обсудить его преемника в команде.

Вальдес в качестве вратаря выступал в «Барселоне» с 2000 по 2014 год, после чего защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Стандарда» и «Мидлсбро». Карьеру футболиста он закончил в 2017 году. В штаб «Барсы» он вошел в этом сезоне.