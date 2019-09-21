Вадим Васильев рассказал о финансовых проблемах «Барселоны»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» выразил мнение, что у «Барселоны» перегружена зарплатная ведомость.

— Зарплата Месси — 50-60 миллионов евро. Это много?

— Да, много. «Барселона» сейчас идет на пределе своих финансовых возможностей. Богатейший клуб, но с учетом зарплатной ведомости у них непростая ситуация. Например, по Неймару — они не могут провести эту сделку, не включив туда других игроков.

— Кто-то может перебить рекорд трансфера Неймара в ближайшие годы?

— Да, думаю, это будет Мбаппе.