26 июня, 10:12

В «Зените» заявили, что «Севилья» не обращалась с предложением по трансферу Кассьерры

Александр Абустин
корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о желании «Севильи» приобрести нападающего петербуржцев Матео Кассьерру.

— Была информация, что с «Зенитом» связывалась «Севилья» по трансферу Кассьерры. Действительно ли это так и готов ли клуб продать игрока летом?

— «Севилья» к нам пока не обращалась. На данный момент Кассьерра — игрок «Зенита», и он готовится к сезону.

Ранее об интересе испанского клуба к 28-летнему колумбийцу сообщил журналист Уриэль Лугт.

Кассьерра в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

ФК Зенит
ФК Севилья
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2
 Реал 7 6 0 1 16-8 18
3
 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
8
 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9
 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
12
 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
13
 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14
 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18
 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19
 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20
 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 22:00
Жирона – Эспаньол
 0 : 0
27.09 15:00
Хетафе – Леванте
 1 : 1
27.09 17:15
Атлетико – Реал
 5 : 2
27.09 19:30
Мальорка – Алавес
 1 : 0
27.09 22:00
Вильярреал – Атлетик
 1 : 0
28.09 15:00
Р. Вальекано – Севилья
 0 : 1
28.09 17:15
Эльче – Сельта
 2 : 1
28.09 19:30
Барселона – Р. Сосьедад
 2 : 1
28.09 22:00
Бетис – Осасуна
 2 : 0
30.09 21:00
Валенсия – Овьедо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 8
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 4
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
И К Ж
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 5 1 2
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

