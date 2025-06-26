В «Зените» заявили, что «Севилья» не обращалась с предложением по трансферу Кассьерры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о желании «Севильи» приобрести нападающего петербуржцев Матео Кассьерру.

— Была информация, что с «Зенитом» связывалась «Севилья» по трансферу Кассьерры. Действительно ли это так и готов ли клуб продать игрока летом?

— «Севилья» к нам пока не обращалась. На данный момент Кассьерра — игрок «Зенита», и он готовится к сезону.

Ранее об интересе испанского клуба к 28-летнему колумбийцу сообщил журналист Уриэль Лугт.

Кассьерра в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.