В январе 2021 года истечет особая договоренность между «Ливерпулем» и «Барселоной»
В январе 2021 года истечет особая договоренность между «Ливерпулем» и «Барселоной», сообщает Daily Star.
В 2018 году каталонский совершил рекордную покупку в своей истории, заплатив «красным» за нападающего Филиппе Коутинью 120 миллионов евро (и еще до 40 миллионов в видео бонусов). «Ливерпуль», который не горел желанием отпускать игрока, также договорился о дополнительном условии: «Барселона» могла купить другого игрока у англичан не дешевле, чем за 99 миллионов евро.
Однако это соглашение истекает в конце 2020 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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