В январе 2021 года истечет особая договоренность между «Ливерпулем» и «Барселоной», сообщает Daily Star.

В 2018 году каталонский совершил рекордную покупку в своей истории, заплатив «красным» за нападающего Филиппе Коутинью 120 миллионов евро (и еще до 40 миллионов в видео бонусов). «Ливерпуль», который не горел желанием отпускать игрока, также договорился о дополнительном условии: «Барселона» могла купить другого игрока у англичан не дешевле, чем за 99 миллионов евро.

Однако это соглашение истекает в конце 2020 года.