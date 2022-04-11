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Сегодня, 06:12

В ворота «Барселоны» впервые назначили три пенальти в одном матче ла лиги

Виктория Кравченко
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По ходу матча 31-го тура ла лиги между «Леванте» и «Барселоной» (2:3) в ворота каталонцев было назначено три пенальти.

По информации MisterChip, впервые в истории сине-гранатовых в ворота клуба было назначено три 11-метровых в одном матче чемпионата Испании. Один из пенальти голкипер Марк-Андре тер Штеген смог отразить.

«Барса» продлила победную серию до восьми матчей подряд. Команда набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице.

ФК Барселона
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3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
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 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
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 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
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 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
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 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
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9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 2 : 3
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
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Бетис

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Эспаньол

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Барселона

 10
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Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

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