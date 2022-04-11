В ворота «Барселоны» впервые назначили три пенальти в одном матче ла лиги

По ходу матча 31-го тура ла лиги между «Леванте» и «Барселоной» (2:3) в ворота каталонцев было назначено три пенальти.

По информации MisterChip, впервые в истории сине-гранатовых в ворота клуба было назначено три 11-метровых в одном матче чемпионата Испании. Один из пенальти голкипер Марк-Андре тер Штеген смог отразить.

«Барса» продлила победную серию до восьми матчей подряд. Команда набрала 60 очков и подянлась на второе место в турнирной таблице.