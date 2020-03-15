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Новости   //    Футбол   //    Испания

В «Валенсии» Черышева коронавирусом заболели пять человек

16:00
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«Валенсия» на официальном сайте сообщила, что в команде зафиксировано пять положительных случаев коронавируса у тренеров и игроков первой команды.

Сейчас все здоровы и находятся дома в изоляции. Ранее стало известно, что защитник клуба Эсекиэль Гарай, выступавший за «Зенит», заболел коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5 833, а 73 968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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