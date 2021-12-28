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В составе «Райо Вальекано» выявлена массовая вспышка коронавируса

18:40
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В составе «Райо Вальекано» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает El Partidazo COPE.

По информации источника, сразу 17 футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.

В настоящее время у клуба есть всего лишь восемь здоровых игроков, поэтому ближайшие матчи под угрозой переноса.

Ближайшую встречу «Райо Вальекано» должен провести 2 января против «Атлетико» в гостях.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное