В составе «Райо Вальекано» выявлена массовая вспышка коронавируса
18:40
В составе «Райо Вальекано» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает El Partidazo COPE.
По информации источника, сразу 17 футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.
В настоящее время у клуба есть всего лишь восемь здоровых игроков, поэтому ближайшие матчи под угрозой переноса.
Ближайшую встречу «Райо Вальекано» должен провести 2 января против «Атлетико» в гостях.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю