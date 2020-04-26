В случае возобновления чемпионата Испании будут стерилизовать поле и мячи до игры и в перерыве

Президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос рассказал о мерах предосторожности в случае возобновления чемпионата Испании.

— Сперва игроки не будут контактировать друг с другом так, как они к этому привыкли, — приводит слова Рамоса El Pais. — Мы увидим с вами другой вид футбола. Все будет немного по-другому. Игроки не будут держаться друг за друга во время угловых.

Будет ли у игроков риск заразиться, если мяч попадет им в лицо? Нет, потому что весь инвентарь, включая поле и мячи, будет стерилизован до и после игры, а также в перерыве. Попадание стерильного мяча на стерильном поле — так будет трудно заразиться.