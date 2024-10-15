В Швеции расследуют изнасилование, к которому может быть причастен Мбаппе

Прокуратура Швеции начала расследование изнасилования в местном отеле, к которому может быть причастен нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, сообщает France Press.

В прокуратуре отказались называть имена подозреваемых.

14 октября появилась информация, что в отеле в центре Стокгольма произошло изнасилование. В этом же отеле проживал Мбаппе вместе с семьей, а также его бывший одноклубник по «ПСЖ» Норди Мукиеле. Футболист опроверг информацию о своей причастности к инциденту.

В текущем сезоне 25-летний француз провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Он подписал контракт с мадридцами летом, когда завершилось его соглашение с «ПСЖ».

«Фейк!» Мбаппе фигурирует в новостях об изнасиловании в шведском отеле — он считает это провокацией