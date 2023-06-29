В «Севилье» рассказали, интересуется ли клуб российскими игроками
Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил на вопрос, интересуется ли испанский клуб российскими футболистами.
«Насколько мне известно, нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гомеса.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда европейских клубов к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу, форварду ЦСКА Федору Чалову и полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.
В минувшем сезоне «Севилья» стала победителем Лиги Европы. В чемпионате Испании команда заняла 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.
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8
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9
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10
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11
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|0
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|0-0
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12
|Севилья
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|0
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|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
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|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
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|13.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
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|00:00
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Вильярреал – Бетис
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