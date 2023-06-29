В «Севилье» рассказали, интересуется ли клуб российскими игроками

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил на вопрос, интересуется ли испанский клуб российскими футболистами.

«Насколько мне известно, нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гомеса.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда европейских клубов к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу, форварду ЦСКА Федору Чалову и полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

В минувшем сезоне «Севилья» стала победителем Лиги Европы. В чемпионате Испании команда заняла 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.