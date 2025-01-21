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Сегодня, 17:40

В «Севилье» подтвердили интерес к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро. Игрока хочет купить ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном интересе к нападающему «РБ Брагантино» Алеррандро. Ранее в СМИ появилась информация об интересе ЦСКА к 25-летнему бразильцу.

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— Правда, что «Севилья» рассматривает покупку нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино»?

— Да, Алеррандро — один из вариантов [для усиления], — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Алеррандро является игроком «РБ Брагантино» с зимы 2020 года. Он провел за клуб 123 матча, забил 26 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ФК Севилья
ФК ЦСКА (Москва)
Алеррандро
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 - : -
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 - : -
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 - : -
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 - : -
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
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