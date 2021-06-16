В «Севилье» опровергли слухи о возвращении Серхио Рамоса в команду
08:14
Спортивный директор «Севильи» Мончи опроверг слухи о возвращении в команду защитника «Реала» Серхио Рамоса.
«Рамос — футболист «Реала». Сейчас он ведет переговоры по новому контракту с «Реалом». Это все, что мне остается сказать», — приводит Marca слова Мончи.
Рамос — воспитанник «Севильи». В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача, нынешний контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года. 11 июня сообщалось, что «Севилья» предлагает 35-летнему испанцу контракт на 5 лет.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/06/15/60c899f5ca4741ea6f8b45af.html
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