В «Севилье» опровергли новость о приходе спортивного директора Орты в «Спартак»

В пресс-служба «Севильи» прокомментировали «СЭ» информацию о возможном назначении спортивного директора клуба Виктора Орты на аналогичный пост в «Спартак».

Ранее Metaratings сообщил, что испанец является главным кандидатом на должность в московском клубе.

«Орта может стать спортивным директором «Спартака»? Это не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

По итогам осенне-зимней части сезона «Спартак» замкнул тройку лучших в турнирной таблице с 37 баллами. «Краснодар» идет на первом месте с 39 очками, столько же у идущего вторым «Зенита».