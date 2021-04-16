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В сети высмеяли отфотошопленные командные фотографии «Барселоны» с Коутиньо

18:52
Филиппе Коутиньо. Фото Reuters
Филиппе Коутиньо. Фото Reuters
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«Барселона» опубликовала в своем Twitter 13 апреля общекомандные фотографии сезона-2021/21. В сети вызвало бурную реакцию присутствие на снимках Филиппе Коутиньо, который в конце марта улетел в Бразилию.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что 28-летний Коутиньо сейчас находится на родине, где восстанавливается от травмы колена. Во-вторых, у многих вызвало вопросы то, как выглядит голова и тело футболиста на фоне других игроков. Многие утверждают, что Коутиньо прифотошоплен к общекомандному фото.

В текущем сезоне Коутинью провел 14 матчей за каталонцев, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Барселона» занимает третье место с 65 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.

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