В сети высмеяли отфотошопленные командные фотографии «Барселоны» с Коутиньо
«Барселона» опубликовала в своем Twitter 13 апреля общекомандные фотографии сезона-2021/21. В сети вызвало бурную реакцию присутствие на снимках Филиппе Коутиньо, который в конце марта улетел в Бразилию.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что 28-летний Коутиньо сейчас находится на родине, где восстанавливается от травмы колена. Во-вторых, у многих вызвало вопросы то, как выглядит голова и тело футболиста на фоне других игроков. Многие утверждают, что Коутиньо прифотошоплен к общекомандному фото.
? Official team photo FC Barcelona 2020-21 ??? pic.twitter.com/lSkd5hoHoI— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2021
The boots give it away. pic.twitter.com/9XJktWnQ9F— X (@7UP_Red21) April 13, 2021
April 13, 2021
В текущем сезоне Коутинью провел 14 матчей за каталонцев, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Барселона» занимает третье место с 65 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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