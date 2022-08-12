В Сети появились фотографии третьего комплекта «Барселоны»

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение третьего комплекта формы «Барселоны» на сезон-2022/23.

Форма представлена в белом цвете с крестом на футболке красного и синего цветов. Это отсылка к Кресту Святого Георгия, который есть на эмблеме клуба.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в ла лиге. В четвертьфинале Лиги Европы каталонский клуб уступил будущему победителю турнира «Айнтрахту».