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Сегодня, 10:35

В Сети появились фотографии третьего комплекта «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Изображение третьей формы «Барселоны».
Фото Footyheadlines

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение третьего комплекта формы «Барселоны» на сезон-2022/23.

Форма представлена в белом цвете с крестом на футболке красного и синего цветов. Это отсылка к Кресту Святого Георгия, который есть на эмблеме клуба.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в ла лиге. В четвертьфинале Лиги Европы каталонский клуб уступил будущему победителю турнира «Айнтрахту».

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