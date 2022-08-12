В Сети появились фотографии третьего комплекта «Барселоны»
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение третьего комплекта формы «Барселоны» на сезон-2022/23.
Форма представлена в белом цвете с крестом на футболке красного и синего цветов. Это отсылка к Кресту Святого Георгия, который есть на эмблеме клуба.
В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в ла лиге. В четвертьфинале Лиги Европы каталонский клуб уступил будущему победителю турнира «Айнтрахту».
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16
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18
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
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|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|14.08
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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