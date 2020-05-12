В «Сельте» остались довольны формой Смолова после первой тренировки

Тренерский штаб «Сельты» остался доволен физической формой российского нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

В понедельник «Сельта» со Смоловым в составе провела первую тренировку после приостановки чемпионата Испании. Решение о паузе в турнире было принято 12 марта. После почти двухмесячного перерыва занятие прошло на трех разных полях, футболисты чередовали физическую работу и упражнения с мячом. Все игроки, тренерский штаб и другие сотрудники клуба, присутствующие на базе, соблюдали протоколы безопасности, установленные руководством чемпионата и органами здравоохранения.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского «Локомотива». В составе команды из Виго 30-летний российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского «Реала» (2:2).