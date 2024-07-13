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В сборной Испании испекли торт в честь 17-летия Ямаля

Алина Савинова
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Ламин Ямаль.
Фото Скриншот видео

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль 13 июля отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 17 лет.

В честь этого события национальная команда преподнесла Ямалю праздничный торт.

Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». За основу каталонской команды он начал играть в 2023 году.

Полузащитник сборной Испании принимает участие в проходящем в Германии Евро-2024. На турнире он забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Испанцы вышли в финал чемпионата Европы и сыграют против Англии. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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10
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11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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