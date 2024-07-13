В сборной Испании испекли торт в честь 17-летия Ямаля

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль 13 июля отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 17 лет.

В честь этого события национальная команда преподнесла Ямалю праздничный торт.

Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». За основу каталонской команды он начал играть в 2023 году.

Полузащитник сборной Испании принимает участие в проходящем в Германии Евро-2024. На турнире он забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Испанцы вышли в финал чемпионата Европы и сыграют против Англии. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля.