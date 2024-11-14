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Сегодня, 09:58

В руководстве «Реала» не хотят, чтобы Рамос возвращался в клуб

Сергей Разин
корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Reuters

Руководство «Реала» выступило против возвращения защитника Серхио Рамоса в клуб, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, несмотря на заявление 38-летнего испанца о желании вернуться в команду из-за тяжелой травмы Эдера Милитао, президент клуба Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес против возвращения футболиста.

На сегодняшний день в списке травмированных игроков «сливочных» находятся защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Также в матче 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) разрыв крестообразных связок колена получил Эдер Милитао.

38-летний Рамос находится в статусе свободного агента с минувшего лета после окончания контракта с «Севильей». Он выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.

Серхио Рамос
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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Хетафе – Вальядолид
 - : -
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 - : -
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Атлетико – Алавес
 - : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
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Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
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Айосе Перес

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П
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Вильярреал

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