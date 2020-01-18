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Новости   //    Футбол   //    Испания

В «Реале» создадут специальный департамент аренд

22:10

Руководство «Реала» недовольно случаями, когда их футболисты отправляются в аренду и не играют, сообщает Marca.

Поэтому в мадридском клубу решили изменить свой подход к арендам и создать специальный департамент, который будет заниматься этим вопросом. Он будет подробно изучать каждый вариант аренды, вне зависимости от того, речь идет о молодом игроке или члене первой команды.

«Реал» будет анализировать отношение клуба-арендатора к молодым игрокам, тактические предпочтения тренеров и так далее.

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