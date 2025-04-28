В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян может сыграть в этом сезоне

Представитель «Реал Сосьедад» по связям с общественностью Йон Андер Мундуате поделился информацией о том, как проходит реабилитация российского хавбека Арсена Захаряна.

«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше.

Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», — сказал Мундуате Sport24.

21-летний Захарян не участвует в матчах с 23 февраля, поскольку у него повторно травмирована четырехглавая мышца бедра. До этого поступала информация, что игрок из России может не выйти на поле до конца сезона.