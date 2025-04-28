В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян может сыграть в этом сезоне
Представитель «Реал Сосьедад» по связям с общественностью Йон Андер Мундуате поделился информацией о том, как проходит реабилитация российского хавбека Арсена Захаряна.
«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше.
Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», — сказал Мундуате Sport24.
21-летний Захарян не участвует в матчах с 23 февраля, поскольку у него повторно травмирована четырехглавая мышца бедра. До этого поступала информация, что игрок из России может не выйти на поле до конца сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|33
|15
|10
|8
|56-45
|55
|
6
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|35-42
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|2.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|3.05
|15:00
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|3.05
|17:15
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
|3.05
|19:30
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|- : -
|3.05
|22:00
|
Вальядолид – Барселона
|- : -
|4.05
|15:00
|
Реал – Сельта
|- : -
|4.05
|17:15
|
Севилья – Леганес
|- : -
|4.05
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|4.05
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|5.05
|22:00
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5