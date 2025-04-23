В «Реале» сомневаются в покупке Хейсена

«Реал» раздумывает над покупкой 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании Дина Хейсена, как сообщает AS.

Руководству мадридцев нравится игра Хейсена, однако сумма отступных в 58,5 миллионов евро вызывает сомнения, особенно на фоне появления в первой команде Рауля Асенсио. Отмечается, что «Челси» находится в более выгодном положении в борьбе за футболиста «Борнмута».

В текущем сезоне Хейсен сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 42 миллиона евро.