Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:37

В «Реале» считают, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают мадридский клуб

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

В «Реале» отреагировали на информацию о том, что форвард команды Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

Ранее в Сети появился список, согласно которому награду должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Если критерии приза не делают победителем Винисиуса, тогда они должны объявить победителем Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал» Мадрид», — приводит AS слова представителей «Реала».

Главный претендент на&nbsp;награду &laquo;Золотой мяч&raquo; в&nbsp;2024 году Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча». А потом появилась еще одна версия — с другим победителем

По информации журналиста Фабрицио Романо и RMC Sport, Винисиус, как и вся делегация мадридского клуба, отменили рейс во Францию на церемонию награждения.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «Золотого мяча»
Неужели Родри выиграл «Золотой мяч»? «Реал» с Винисиусом — в ярости: бойкотируют церемонию!
Источник: Родри вручат «Золотой мяч», «Реал» отменил поездку на церемонию
Путь Винисиуса к «Золотому мячу»: зажигал в футзале, мог перейти в «МЮ», фанател от Неймара
Дрогба считает, что Месси и Роналду не хватает среди претендентов на «Золотой мяч»
В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча». А потом появилась еще одна версия — с другим победителем
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Флик признан лучшим тренером ла лиги в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
6
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
7
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
8
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 1 : 1
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 1 : 0
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 2
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости