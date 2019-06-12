В "Реале" ожидают, что на презентации Азара будет больше 70 тысяч человек. Столько было на представлении Роналду

Завтра, 13 июня, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится презентация полузащитника Эдена Азара в качестве игрока "Реала". По информации Marca, цель мадридского клуба состоит в том, чтобы представление бельгийца посетили больше 70 тысяч человек. Именно столько было в 2009 году на представлении Криштиану Роналду.

Эден Азар выступал за лондонский клуб с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи. В составе "синих" бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В сезоне-2014/15 Азар был признан лучшим игроком АПЛ.

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