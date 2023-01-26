В «Реале» отреагировали на поступок фанатов «Атлетико»

«Реал» выступил с заявлением о поступке болельщиков «Атлетико» по отношению к нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

В преддверии мадридского дерби в Кубке Испании болельщики «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса.

«Реал» благодарит всех, кто поддержал Винисиуса после отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти. Мы решительно осуждаем события, нарушающие права и достоинства людей, которые не имеют ничего общего с ценностями футбола и спорта. «Реал» уверен, что все участники этого гнусного акта понесут ответственность», — написано в сообщении клуба.

Матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится сегодня, 26 января, начало — 23.00 мск.