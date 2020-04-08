В «Реале» договорились о сокращении зарплат на 10-20 процентов

«Реал» на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности по поводу сокращения зарплат. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что игроки и тренеры первой команды как в футбольном, так и в баскетбольном подразделении клуба согласились на снижение своей зарплаты. Оно составит в среднем 10-20 процентов. В сообщении указано, что добровольное сокращение зарплат поможет избежать таких же мер в отношении других работников клуба, а также поможет избежать финансовых проблем, связанных с приостановкой сезона.

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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