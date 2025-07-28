В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян вернулся в общую группу

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«С Арсеном все хорошо. Сегодня он провел тренировку в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Из-за повреждений Захарян пропустил большую часть сезона-2024/25. Он провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.