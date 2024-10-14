В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян вернется к тренировкам в общей группе в ближайшие дни

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен вернется к работе с общей группой завтра или послезавтра. Чтобы он снова был готов к матчам, нам придется подождать еще несколько дней», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.