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Сегодня, 16:05

В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян начал тренироваться на поле

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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен начал работать на поле. Должно пройти несколько дней, чтобы он смог возобновить работу в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
7
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
8
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
9
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
10
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
11
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
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 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 2 : 1
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 3 : 1
22.09 19:30
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