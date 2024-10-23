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Сегодня, 14:50

В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян может попасть в заявку на матч на следующей неделе

Владислав Маслов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возвращении полузащитника Арсена Захаряна на поле.

«Арсен не отправился с командой в Белград. Он тренируется в Испании. Когда он сможет помочь команде? Захаряна могут включить в заявку на матч уже на следующей неделе. Но это может произойти, если россиянин будет идти по графику набора формы на тренировках», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
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 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
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 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
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 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
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Эспаньол – Севилья
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Лас-Пальмас – Жирона
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Реал – Барселона
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