В «Реал Сосьедад» заявили, что выздоровление Захаряна идет по плану
В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна. 21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.
«Захарян тренируется по индивидуальной программе. Выздоровление проходит по графику, который уставил доктор клуба. Когда Арсен сможет сыграть? 2-3 месяца — это крайний срок, который указал наш врач», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо».
В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
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|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
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|
5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
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9
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10
|Алавес
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|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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