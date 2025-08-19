В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян тренируется с командой без ограничений

В пресс-службе «Реал Сосьедад» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений и готовится к матчу против «Эспаньола» в чемпионате Испании», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

22-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах за команду с 23 февраля 2025 года.