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Сегодня, 14:30

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что россиянин пропускает тренировки из-за боли в лодыжке.

«Он до сих пор не смог вернуться к работе с командой. Он тренируется по индивидуальной программе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
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 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
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Лас-Пальмас – Осасуна
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25.01 16:00
Мальорка – Бетис
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Атлетико – Вильярреал
 - : -
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Севилья – Эспаньол
 - : -
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Вальядолид – Реал
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26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
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