В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян продолжает тренироваться по индивидуальной программе

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что россиянин пропускает тренировки из-за боли в лодыжке.

«Он до сих пор не смог вернуться к работе с командой. Он тренируется по индивидуальной программе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.