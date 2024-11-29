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Сегодня, 19:03

В «Реал Сосьедад» сообщили, что решение об участии Захаряна в игре против «Бетиса» будет принято завтра

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» в комментарии «СЭ» ответили на вопрос о возможном участии полузащитника Арсена Захаряна в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Ранее «СЭ» сообщал, что россиянин может попасть в заявку на матч «Реал Сосьедад» 8 декабря

«Он все еще испытывает дискомфорт. Завтра станет известно, сыграет ли он в воскресном матче против «Бетиса», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
6
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
7
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
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 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
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 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
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 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
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