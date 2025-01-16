В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Состояние Захаряна улучшается день ото дня. У него ничего серьезного», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее ТАСС сообщал, что Захарян не попал в заявку на игру Кубка Испании против «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в лодыжке.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.