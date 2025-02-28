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В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна: «Завтра узнаем, сможет ли Арсен тренироваться с командой»

Константин Белов
Корреспондент

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Завтра мы узнаем, сможет ли Арсен тренироваться с командой. Сегодня у него выходной», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

23 февраля Захарян вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч 25-го тура ла лиги против «Леганеса» (3:0) и открыл счет на 12-й минуте. В этой же встрече 21-летний россиянин получил травму правой прямой мышцы бедра и был заменен в перерыве.

Из-за травм Захарян провел всего 4 матча в нынешнем сезоне. На его счету 3 игры в ла лиге и 1 — в Лиге Европы.

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Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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