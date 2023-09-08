В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада прокомментировал состояние российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто его знает», — цитирует Арконаду Sport24.

5 сентября «Реал Сосьедад» подтвердил информацию о том, что 20-летний россиянин пропустил тренировку из-за жара и температуры. Сообщалось, что он вернется к тренировкам в ближайшие дни.