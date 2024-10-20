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В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян сможет сыграть в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Йон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реал Сосьедад», рассказал, когда российский полузащитник команды Арсен Захарян сможет впервые выйти на поле в этом сезоне.

«Думаю, у него есть шанс дебютировать в этом сезоне до конца месяца, но он должен завершить каждую тренировочную сессию без боли. Вероятно, он получит несколько минут в кубковой игре 31 октября, но не против «Осасуны», — цитирует Мундуате Metaratings.

Захарян из-за повреждения пропустил начало сезона. 21-летний россиянин получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки 17 июля. 6 августа хавбек перенес операцию, которую провели в Барселоне.

Источник: Metaratings
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
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6
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
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8
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
10
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 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
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 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
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