В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян может дебютировать за клуб

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может сыграть за новую команду в ближайшем матче чемпионата Испании.

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.