В «Реал Сосьедад» рассказали, что рады непопаданию Захаряна в состав сборной России

В «Реал Сосьедад» рассказали, как отнеслись к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать полузащитника Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды.

«Наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце сегодняшней пресс-конференции», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы испанского клуба.

В августе Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. В четверг стало известно, что полузащитник попал в заявку испанской команды на матч 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмас», который пройдет 25 числа.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.