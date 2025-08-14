Футбол
14 августа, 11:01

В «Реал Сосьедад» рассчитывают, что Захарян сыграет в первом туре ла лиги

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может сыграть в матче 1-го тура чемпионата Испании.

«Арсен хорошо работает в общей группе. Он должен быть готов стать частью команды на матч», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

Захарян не выходил на поле в официальных встречах за клуб с 23 февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 у него 1 результативная передача в 4 матчах.

В первом туре ла лиги «Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией». Встреча пройдет в субботу, 16 августа, в 22.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
