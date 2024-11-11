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Пресс-атташе «Реал Сосьедад»: «Захаряну нужно больше работать после травмы»

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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате поделился мнением о перспективах возвращения на поле полузащитника Арсена Захаряна после паузы, связанной с международными матчами.

«У Захаряна нет проблем во время тренировочных сессий, ему нужно больше работать после травмы. Если он будет тренироваться без каких-либо проблем в этот перерыв, он должен быть готов вернуться после паузы на матчи сборных. Он приступил к тренировкам в прошлую пятницу», — цитирует Мундуате Metaratings.ru.

В августе у Захаряна была операция из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Из-за этого он пропустил начало текущего сезона. «Реал Сосьедад» проведет первый матч чемпионата Испании после перерыва на игры сборных 24 ноября — команда сыграет на выезде против «Атлетика».

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
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 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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Хетафе – Вальядолид
 - : -
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
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Атлетико – Алавес
 - : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
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Жирона – Эспаньол
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