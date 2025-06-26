В «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян начнет предсезонную подготовку в общей группе

Полузащитник «Реал Сосьедад» из России Арсен Захарян должен приступить к предсезонной подготовке вместе с основной группой игроков.

До этого у Захаряна повторилась травма четырехглавой мышцы, и он не участвовал в официальных матчах с 23 февраля.

«Арсен завершил сезон полностью восстановленным и должен начать подготовку в общей группе. Вся команда начнет предсезонку 7 июля», — сообщили в пресс-службе клуба ТАСС.

22-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах во всех турнирах.