В «Реал Сосьедад» опровергли информацию об интересе к Файзуллаеву
В пресс-службе «Реал Сосьедад» прокомментировали «СЭ» новость о своем интересе к полузащитнику ЦСКА Аббосу Файзуллаеву.
Ранее об этом сообщило издание Metaratings.
«Информация об интересе «Реал Сосьедад» к Аббосу Файзуллаеву не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игрок может перейти в «Монако».
Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.
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|
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|
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|10
|3
|1
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|
3
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|9
|5
|1
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|32
|
4
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|
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|5
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|
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|
12
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|5
|3
|7
|23-27
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
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|10
|
20
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Результаты / календарь
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|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|- : -
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|12.01
|00:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|12.01
|00:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|12.01
|00:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|12.01
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|00:00
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|12.01
|00:00
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
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