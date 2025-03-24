Футбол
24 марта, 17:50

В «Реал Сосьедад» не знают, когда Захарян восстановится после травмы

Руслан Минаев

В «Реал Сосьедад» заявили, что не располагают информацией о сроках восстановления полузащитника Арсена Захаряна.

«На сегодняшний день у нас нет даже приблизительного представления, когда Арсен сможет вернуться к работе в общей группе», — цитирует «ВсеПроСпорт» пресс-атташе клуба Йона Андера Мундуате.

В середине марта «Реал Сосьедад» сообщил, что россиянин пропустит несколько недель из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы.

В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей последней встрече с «Леганесом» (3:0) 23 февраля 21-летний хавбек поразил ворота соперника и получил травму.

Источник: vseprosport.ru
  • shpasic

    они не знают, что нам это даже не интересно)

    24.03.2025

  • Игорь Малышев

    Ну и зачем уезжал? Больничную койку пролёживать? Надо возвращаться и не заниматься ерундой.

    24.03.2025

  • Vadim A

    Красавчик , 23 февраля не смотря на все болезни отметил праздник, забил гол

    24.03.2025

  • Горын

    Шо, опять?

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    Да этого сам Господь Бог не знает, куда уж там врачам в Сан Себастьене

    24.03.2025

