В «Реал Сосьедад» надеются, что Захарян вернется в общую группу в ближайшие дни

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен пропустил матчи из-за боли в лодыжке. Когда он вернется в строй? Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он вернется в общую группу», — сказали «СЭ» в пресс-службу клуба.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.