В «Реал Сосьедад» были бы рады видеть Карпина главным тренером команды
В испанском «Реал Сосьедад» сообщили, что были бы рады видеть Валерия Карпина главным тренером команды.
«Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Валерия Карпина в качестве тренера», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
В период тренерской карьеры Карпин возглавлял «Спартак», испанскую «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов» и «Динамо». Сборную России он возглавляет с 2021 года.
Как игрок Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 год, проведя 218 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 16 голевых передач, выиграв Кубок Интертото (2000). Позже он перешел в «Реал Сосьедад», за который с 2002 по 2005 год сыграл 194 матча, забив 37 мячей и сделав 9 голевых передач.
Источник: ТАСС
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