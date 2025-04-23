В «Реал Сосьдедад» заявили, что Захарян тренируется по индивидуальной программе
В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
«Он тренируется на поле по индивидуальной программе. Пока не можем сказать, когда он сможет вновь сыграть», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.
23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом».
В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 4 матча, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|39-51
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|
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|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|- : -
|23.04
|20:00
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Сельта – Вильярреал
|- : -
|23.04
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|
Алавес – Р. Сосьедад
|- : -
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|22:30
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Хетафе – Реал
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|24.04
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|
Леганес – Жирона
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Осасуна – Севилья
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|24.04
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|
Атлетико – Р. Вальекано
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