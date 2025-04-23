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В «Реал Сосьдедад» заявили, что Захарян тренируется по индивидуальной программе

Сергей Ярошенко
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В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

«Он тренируется на поле по индивидуальной программе. Пока не можем сказать, когда он сможет вновь сыграть», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом».

В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 4 матча, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
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 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
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 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
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 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
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 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
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 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
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 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
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 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
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