В «Реал Сосьдедад» заявили, что Захарян тренируется по индивидуальной программе

В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

«Он тренируется на поле по индивидуальной программе. Пока не можем сказать, когда он сможет вновь сыграть», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом».

В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 4 матча, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.