В «Реале» не верят, что другой клуб предложит Рамосу лучшие условия по контракту

«Реал» не собирается улучшать предложение по контракту для защитника Серхио Рамоса, который может покинуть клуб уже этим летом.

«Королевский клуб» уверен, что ни один из других клубов не предложит испанскому защитнику большую заработную плату, чем мадридцы, сообщает Marca.

34-летний испанец объявил президенту мадридского клуба Флорентино Пересу о том, что намерен рассматривать предложения других клубов. Сообщается, что «Реал» предложил Рамосу новый контракт с понижением зарплаты на 10 процентов, но футболист планирует покинуть команду.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/21 на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 18 матчах. Контракт игрока действует до конца июня 2021 года. 25 января сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить испанцу соглашение с зарплатой в 15 миллионов евро в год.