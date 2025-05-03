Футбол
3 мая, 10:37

В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна: «Виден его прогресс»

Константин Белов
Корреспондент
Футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе. Виден его прогресс в работе. Но точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Популярное видео
  • Александр Коваль

    А вот мне интересно, ему от ФСС больничный на Сбербанк капает или нет?

    03.05.2025

  • Muslim Galeev

    У армяна всегда прогресс, но нет игр.

    03.05.2025

  • Патриот Великой России

    У них с Головиным спор кто больше травмируется ! ххах

    03.05.2025

  • IQ-87%

    Может дойдет до поля -эо уже проресс-хрустальный он

    03.05.2025

  • bond1951

    хрусталь НИКОГДА не будет футболистом.........генетика.........

    03.05.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    А кто такое фуфло купит ?!

    03.05.2025

  • Dr.metall13

    Да потому что мечта какая-то тупая. Что хорошего получил он или например Кузяев. Зачем они рвутся в Европу с нашей системой подготовки? Когда в главных командах страны играют одни иностранцы, а требования к нашим игрокам заканчиваются наличием паспорта для того, чтобы соблюсти лимит. На выходе получается, что они не готовы к европейским нагрузкам и сидят весь сезон в лазарете или тупо проигрывают конкуренцию.

    03.05.2025

  • légionnaire

    Жаль, но с таким хрустальным здоровьем закончит он рано.

    03.05.2025

  • albou2

    «Ты видел прогресс? Нет? А он есть!»

    03.05.2025

  • Николай Викторов

    Хрустальный Арсен, айда в Пюник или в Динамо Махачкала!

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    Интересно , а сами сосьедадцы на самом деле что думают об этой никчемке и охринительном приобретении.

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    Домой это куда??? Если в армянию то нехай ехает.

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    армяне умеют нае...ть больше ничего, и прикидываться больными и несчастными, а так только понты, понты.....

    03.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Прогресс здоровья?

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    джмагоев был еще тот типок!! оно получало КК или валялось на больнтчке, но тоже было ВЯЛЯКОЕ ч...о халявщик на шее ЦСКА.

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    Вам что проплатили, почему долбите с этой захарьянкой. оно что ЗВЯЗДА чмартага или мирового масштаба??? оно халявщик или не халявщик , НО ОНО НИКТО И ЗОВУТ ЕГО захарьянка!!!!

    03.05.2025

  • ValeraK

    Армяне умеют торговать!)

    03.05.2025

  • ПитерБургер

    Чувачок уже давно закончил с футболом, просто не до всех это еще дошло

    03.05.2025

  • DemolisherAjax

    Да где ж вы видите этот прогресс то,я ума не приложу....)

    03.05.2025

  • чухай домой,прогрессивный ты наш!

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Это да. Наши при 2-ух матчах в неделю устают до изнеможения. В Европе и чемпионат больше нашего на несколько матчей (до 8 может быть) и в Европе играют некоторые очень много. Всякие там кубки еще, когда наши предпочитают слиться. Сколько там матчей за сезон сыграет условный Манчестер Юнайтед? Под 60 примерно. Наши единицы около 40, но умирают, как деды 90-летние (да простит меня бодрый дед Спирт)

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Редкий случай, когда Динамо сделало удачный трансфер))) Вопрос для передачи кто хочет стать миллионером: "Самый хрустальный Российский футболист 21 века? А) Измайлов В) Дзагоев С) Захарян D) Российские футболисты крепки, как сталь.

    03.05.2025

  • Байба Бендика

    Я что-то забыл, а в каком виде спорта он все пытается поиграть, да самочувствие не позволяет?

    03.05.2025

  • 1~18

    Всё, что нужно знать об интенсивности и объёме нагрузок в рпл

    03.05.2025

  • bvp

    Ничего подлечится и всем все докажет, главное, чтобы его до этого времени не продали.

    03.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    В нвтуре про здоровье Брежнева реже писали в газете "Правда".

    03.05.2025

  • Soliton Оренбург

    Ну хорошо. Одидаем

    03.05.2025

  • ANTI BOMG

    Я подумал, что виден прогресс в ИГРЕ Захаряна! А оказывается - в здоровье! Мужик поехал подлечиться на воды! Скока он уже лечится-то?

    03.05.2025

  • Alexey Bulatov

    Он давно не играет в футбол и забудьте про футболиста,который ...закончил!

    03.05.2025

  • Slim Tallers

    Каждый день пресс-релиз о состоянии здоровья. Провернули афёру,продав полено в испанский клуб. Так это полено ещё и нерабочее.

    03.05.2025

  • blue-white!

    Браво руководству Динамо, продали хрустального Арсенчика за 14 евролямов, пока тот не рассыпался...

    03.05.2025

  • blue-white!

    В Сан-Себастьяне наверно уже мечтают продать этого хрустального Арсена, за 2 года в Сосьедаде 1,5 он лечится...

    03.05.2025

  • Ботокс007

    Детективный сериал "Сатурн почти не виден".

    03.05.2025

  • hant64

    Отстаньте вы от Захаряна - челевек исполнил мечту, не играет, но деньги капают, больничный оплачивается. Да, скоро, наверное, вернется, но потом опять больничный, и так до тех пор, пока его куда-нибудь кому-нибудь не сплавят за три рубля. Или за четыре, не суть важно)).

    03.05.2025

  • КирпичИнвест

    Восстанавливается. Может вернуться в общую группу в понедельник. (Бухаев, 30.04.25) Точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет. (Белов, сегодня) --- Эта музыка будет вечной

    03.05.2025

