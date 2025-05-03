В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна: «Виден его прогресс»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе. Виден его прогресс в работе. Но точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.