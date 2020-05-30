В Польше и Испании будут играть со зрителями. Поляки заполнят стадионы на четверть

С 19 июня на матчи чемпионата Польши, а также первой и второй лиг начнут пускать болельщиков. При этом их число ограничат 25 процентами.

— Доступ будет разрешен при условии, что удастся соблюсти все необходимые меры безопасности — использование масок и дезинфицирующих средств, а также установленной дистанции между зрителями — заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

До конца турнира на трибуны будут допускать лишь болельщиков команды хозяев. Билеты можно будет приобрести только на соответствующих сайтах. Больше всего зрителей смогут попасть на игры во Вроцлаве (11 276), Познани (10 709) и Гданьске (10 405).

Матчи польского чемпионата возобновились вчера, 29 мая. Они транслируются на 16 стран Европы.

По словам президента Польского футбольного союза Збигнева Бонека, поляки первыми разработали протокол, позволяющий организовать проведение игр с присутствием болельщиков. Между тем, со зрителями проходят матчи в Белоруссии и на Фарерах.

С инициативой пустить болельщиков на трибуны (пока до 10 процентов) выступил Российский футбольный союз, который уже начал переговоры с органами государственной власти.

В присутствии болельщиков хотят играть в Швейцарии. Возможно, фанатам разрешать пройти на стадионы в Швеции.

А глава испанской лиги Хавьер Тебас заявил, что в сентябре, когда стартует новый сезон, на каждом из матчей чемпионата страны смогут присутствовать до 30 процентов зрителей, в ноябре их число увеличат до 50 процентов, а я с января будущего года все ограничения вообще снимут. (Александр Бобров)